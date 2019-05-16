Во время полетов в дальний космос могут использовать телемедицину

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН космонавт Олег Котов посчитал особенно востребованным вопрос телемедицины в космосе. Об этом он рассказал в лекции, размещенной на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

"Возникает вопрос телемедицины, которая востребована и на Земле, и особенно в космосе. То есть это качественная телемедицина не только с советом голосом, но и возможностью использования диагностической аппаратуры, чтобы человек на Земле, пусть с многоминутной задержкой, мог получать информацию и помогать с постановкой диагноза", - отметил Котов.

Замдиректора института пояснил, что сейчас такой подход испытывается во время эксперимента SIRIUS - международного изоляционного эксперимента, в ходе которого имитируется полет к Луне экипажа из шести человек за 120 суток. Он стартовал 19 марта на базе ИМБП в Москве.

Котов также отметил, что требования к уровню здоровья для претендентов на полет к Луне или Марсу будут предъявляться выше, чем к экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). "Они [требования] должны быть выше, чем для полетов на низкую околоземную орбиту. Эти требования растут на основании опыта, полученного во время полетов на низкой околоземной орбите", - подчеркнул замдиректора института.

По его словам, эксперименты на МКС позволяют составить перечень заболеваний по вероятности их возникновения. По нему будут собирать аптечку и "смотреть, чтобы у человека не было предпосылок к этим заболеваниям".

В России разрабатывается лунная программа. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что госкорпорация рассчитывает ее защитить в правительстве к середине 2019 года. Предполагается, что российские космонавты побывают на Луне после 2030 года, а после 2035 года будет завершено строительство полноценной посещаемой базы.