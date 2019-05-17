Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Астероид Ультима Туле (Ultima Thule - по латыни "Крайний предел"), обозначенный в астрономических каталогах как объект 2014MU69, возник на ранних этапах формирования Солнечной системы в результате "мягкого соударения" двух тел. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Space.com со ссылкой на предварительные результаты анализа снимков, переданных с американской межпланетной станции New Horizons ("Новые горизонты"), которая сближалась с астероидом 1 января на минимальное расстояние 3540 км.

Астероид, находящийся на расстоянии 6,5 млрд км от Земли и имеющий максимальный диаметр 35 км, выглядит как две соединенные краями сплющенные сферы. Такую форму, по расчетам экспертов, он прибрел в результате того, что два небесных тела столкнулись на скорости около 8,9 км/ч. Большая по размеру часть получила обозначение "Ультима", а меньшая - "Туле". Поверхность "Ультима" имеет красноватый оттенок, и исследователи не исключают, что причина этого - присутствие комплексных органических молекул - толинов, образовавшихся из метана и этана под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Следы таких веществ ранее были обнаружены на Плутоне и на его спутнике Хароне.

"Ультима" имеет слегка сплющенную форму. По мнению эксперта из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (штат Колорадо) Алана Стерна, такая необычная форма, возможно, возникла еще тогда, когда обе сферы, позднее образовавшие одно небесное тело, вращались вокруг общего центра. На поверхности "Ультима" видны также мелкие бугорки, вероятно, следы небесных тел, притянутых астероидом. На меньшей части астероида - "Туле" - обнаружен метеоритный кратер диаметром около 7 км, получивший название Мэриленд.

К настоящему времени, как напомнил портал Space.com., со станции New Horizons поступило лишь около 25% от общего объема информации, собранной во время сближения с Ультима Туле, а все данные будут переданы на Землю к середине будущего года.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в июле 2015 года прошел в 12,5 тыс. км от Плутона и впервые сделал снимки Плутона и его спутника Харона.

После сближения с Ультима Туле станция направляется к поясу Койпера - колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы. По словам Алана Стерна, аппаратура станции находится в рабочем состоянии и на борту осталось топливо для коррекции орбиты, что дает возможность в будущем направить станцию к какому-нибудь другому объекту в поясе Койпера.