В Роскосмосе назвали рабочими спутники, передающие данные в интересах Минобороны

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российская спутниковая группировка, которая обеспечивает Минобороны РФ метеорологической, картографической информацией, находится в рабочем состоянии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания в Сочи заявил, что Минобороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, а также о состоянии и деятельности вооруженных сил других стран.

"Это рабочее состояние", - сказал Устименко в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, поступают ли со стороны Минобороны жалобы на спутники, и в достаточном ли количестве ведомство обеспечено информацией.

По словам руководителя пресс-службы Роскосмоса, в случае возникновения каких-либо сбоев, из-за которых партнеры могут быть недовольны, специалисты быстро устраняют проблему. "Ее либо устраняют, либо каким-то иным способом перекладывают выполнение данной задачи на другой инструмент", - отметил Устименко.

Он также подчеркнул, что ведомства не работали бы с госкорпорацией, если техника постоянно была бы в неработающем или неудовлетворяющем их состоянии.

Во время совещания Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета. По его словам, ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза.