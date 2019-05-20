Траекторию полета МКС можно будет наблюдать с большей части территории России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россияне смогут после 22:00 наблюдать невооруженным глазом траекторию полета Международной космической станции (МКС) в виде быстро двигающейся яркой звезды, сообщила в понедельник пресс-служба Московского планетария.

Рассчитать наилучшее время для наблюдения и траекторию полета для конкретного региона можно с помощью портала www.heavens-above.com. Для этого нужно выбрать местоположение в размещенной в правом верхнем углу панели, а затем раздел "Cпутники-МКС" на главной странице.

МКС, как напомнили в планетарии, всегда движется с запада на восток и приблизительно за полтора часа совершает один виток. Станция становится видимой с Земли, если совпадают несколько факторов - она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна. Такие условия периодически наблюдаются в разных частях Земли.

Также, по словам астрофизика, сотрудника планетария Александра Перхняка, желающим увидеть пролет МКС помогут приложения для смартфонов "МКС-Детектор" и ISS Spotter. Он отметил, что во время пролета нужно просто смотреть на небо над западным горизонтом. Астрофизик пояснил, что МКС напоминает быстро движущуюся, яркую и немерцающую звезду белого цвета, который может сменяться на красновато-оранжевый по мере движения и захода в тень Земли. "Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - отметил сотрудник планетария.