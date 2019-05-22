СМИ: Индия успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела в среду на орбиту спутник RISAT-2B, способный вести наблюдение за земной поверхностью даже в условиях густой облачности. Как сообщает телеканал NDTV , старт ракеты-носителя PSLV-C46 с 615-килограммовым спутником на борту состоялся в 05:30 утра (03:00 мск) с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Аппарат затем был успешно выведен на заданную орбиту. Спутник сможет вести наблюдение за Землей днем и ночью при любой погоде и "не оставит возможностей для сомнений" в случае, если индийские Вооруженные силы будут проводить операцию, подобную авианалету на пакистанский город Балакот, указывает телеканал.

26 февраля текущего года группа истребителей-бомбардировщиков "Мираж-2000" ВВС Индии нанесла удар по лагерю экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на пакистанской территории близ Балакота. Индийская сторона тогда сообщила об уничтожении большого числа террористов, но Исламабад со своей стороны заявил, что никакого лагеря в этом месте не было и что индийские самолеты отбомбились по заросшим лесом склонам гор, нанеся ущерб природе. Густая облачность не позволила тогда Индии предоставить спутниковые фотоснимки, доказывающие результаты атаки.

Новый спутник, оборудованный самым современным радаром, позволит Вооруженным силам Индии получать точную информацию и отслеживать их действия в любых погодных условиях. RISAT-2B также сможет применяться для нужд сельского хозяйства, лесоводства и для отслеживания стихийных бедствий.