На космодром Восточный доставили спутник "Метеор-М" №2-2

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Метеор-М" №2-2, который планируется вывести на орбиту в ходе пятого запуска с космодрома Восточный в Амурской области, доставлен на космодром. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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"20 мая в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыли космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний. 21 мая космический груз транспортирован из аэропорта на космодром Восточный", - говорится в сообщении.

Ранее на Восточный для пятого запуска с космодрома прибыл разгонный блок "Фрегат". Вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1б" он выведет "Метеор-М" №2-2 на орбиту. Как ожидается, это произойдет 5 июля.

"Метеор-М" №2-2 - гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" №2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года, к настоящему моменту всего было проведено четыре пуска.