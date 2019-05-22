Российские космонавты проверят обшивку МКС на микроповреждения

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин возьмут пробы с поверхности Международной космической станции (МКС) для оценки возможных микроповреждений ее обшивки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

Выход в открытый космос запланирован на 29 мая. Он продлится около шести часов. Кононенко и Овчинин выйдут из стыковочного отсека-модуля "Пирс" в 18:50 мск.

"Запланировано взятие проб-мазков во время выхода в открытый космос в рамках КЭ [космического эксперимента] "Тест" с поверхности модуля "Поиск" для оценки степени возможных микроповреждений оболочки станции в результате воздействия неблагоприятных факторов космического полета", - сказали в пресс-службе о задачах во время выхода.

Также Кононенко и Овчинин очистят иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск", уточнили в ЦНИИмаш.

Космонавты должны будут снять устройства экспонирования по космическим экспериментам "Тест" и "Выносливость", которые размещены на внешней поверхности модуля "Поиск". Их планируется поместить в изолирующий контейнер, чтобы доставить на Землю для последующего изучения, пояснили в пресс-службе.

Установка нового оборудования, как отметили в ЦНИИмаш, во время ближайшего выхода за борт станции не предполагается.