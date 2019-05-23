СМИ: Японское космическое агентство проведет соревнования по управлению роботом на МКС

Им предложат управлять небольшим кубическим роботом, который разработан в США и уже действует внутри МКС - в частности, делает фотографии. Он снабжен камерами, микрофоном, рукой-манипулятором и другими устройствами. Роботом управляют с Земли, чтобы не обременять этим экипаж МКС.

ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японское аэрокосмическое агентство JAXA намерено провести международные соревнования по управлению роботом внутри Международной космической станции (МКС) в условиях невесомости. Как сообщила газета Yomiuri , состязания планируются на 2020 год. К ним будут привлечены студенты из одиннадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая саму Японию, США, Австралию, Индонезию, Южную Корею.

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Участникам соревнований, по данным издания, предложат посостязаться в умении манипулировать этим устройством из Космического центра JAXA, расположенного в научном городке Цукуба, под Токио. Студентам нужно будет использовать для управления роботом компьютерные программы собственной разработки.

С их помощью участники соревнований должны показать свое умение передвигать робота по помещениям станции так, чтобы аппарат не сталкивался с другими объектами. Студенты должны также давать ему команды на фотографирование и т.л.

Этот робот уже использовался для проведения подобных соревнований, но до сих пор в них участвовали только американские школьники. Агентство JAXA отправило на МКС собственного японского робота-помощника, который сейчас проходит тестовые испытания.

На станции, как полагают эксперты, будет появляться все больше устройств, призванных брать на себя часть нынешних функций экипажа. "Очень важно переложить на роботов доступные им функции и позволить астронавтам делать только то, что могут лишь люди",- заявил изданию вице-президент JAXA Коити Ваката, который сам работал на МКС.