{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ракету "Сатана" будут использовать для выведения полезной нагрузки в космос

Ракета будет использоваться после конверсии, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ракета Р-36 ("Сатана") будет использоваться после конверсии для выведения полезной нагрузки в космос. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в МГУ.

На эту тему
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года

"Поскольку у нас сейчас идет большой процесс перевооружения стратегических ядерных сил,... то, соответственно, у нас будут высвобождаться еще тяжелые ракеты, так называемое 36-е изделие, вы знаете, американцы называют эту ракету "Сатана". Она у нас не пропадет, она у нас будет через конверсионные программы использоваться для выведения полезных нагрузок. То есть мы очень рачительно к этому относимся", - сказал Рогозин.

Р-36М - стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты этого типа являются самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Космодром Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне
Читать полностью