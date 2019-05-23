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Спутник "Глонасс-К2" отправится на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года

Всего на орбите по состоянию на 14 мая находится 91 космический аппарат

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-К2" будет запущен в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Конец 2019 - начало 2020 года - мы переходим на новый космический аппарат "Глонасс-К2". Он полностью укомплектован на российской компонентной базе", - отметил Рогозин.

Глава госкорпорации также уточнил, что всего на орбите по состоянию на 14 мая находится 91 космический аппарат.

"Глонасс-К2" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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