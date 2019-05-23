Испытания нового комплекса "Сармат" идут по графику

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Испытания нового ракетного комплекса "Сармат" идут в соответствии с графиком, сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Новый комплекс вооружений "Сармат" - именно его мы ставим на вооружение после проведения испытаний. Сейчас мы прошли бросковые испытания, все идет в графике. Испытания тяжелой баллистической боевой ракеты "Сармат" идут по плану", - сказал Рогозин.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн.