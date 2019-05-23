Рогозин рассказал об интересе некоторых стран в покупке двигателей РД-120

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ряд зарубежных государств обратился к России с предложением о закупках жидкостного ракетного двигателя РД-120. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в МГУ.

"Двигатель РД-120 - это двигатель для второй ступени ракеты-носителя "Зенит". Раньше она проводилась совместно Россией и Украиной, но после известных событий 2014 года мы вынуждены сегодня фактически создавать заново ракету среднего класса. Двигатель РД-120 - очень популярная машина. Некоторые страны уже обратились к нам предложением об их закупках", - сказал Рогозин.

Ранее мастер литейного цеха "Энергомаша" Владислав Паламарчук в видео, размещенном на канале НПО в YouTube сообщил, что производство ракетного двигателя РД-120 будет возобновлено на предприятии для перспективных российских ракет. По его словам, двигатель не изготавливался уже более 30 лет, в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение характеристик, показателей для применения в составе новых российских перспективных ракет.

Двигатель РД-120 был разработан в 1985 году и использовался во второй ступени ракеты-носителя "Зенит". В качестве топлива он использует кислород и керосин. Изначально двигатель создавался в НПО "Энергомаш", однако потом производство было перенесено на украинский Южный машиностроительный завод.