Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.

Выступая с лекцией в МГУ, он показал фотографию, на которой запечатлен процесс создания этого полотна роботом под руководством специалистки. "Эта картина висит теперь у меня в кабинете. Он держит кисточку и, соответственно, полностью повторяет ее движения. Это эксперимент, который позволит нам рассчитывать на то, что эта машина сможет обеспечить работу авионики, то есть нажимать правильные кнопки, набирать тексты. Такие навыки сейчас эта машина приобретает", - сказал глава Роскосмоса.

По его мнению, надо обязательно создавать антропоморфные системы, которые смогут проводить работы на внешнем борту МКС и будут иметь весь необходимый инструмент для того, чтобы проводить ремонт, установку нового оборудования.

"Естественно, ноги таким машинам не нужны, они должны быть похожи на крабы, которые будут перемещаться по внешнему борту станции. Но внешний корпус [робота] - это будет необходимо, потому что будет создавать у оператора иллюзию, что это он находится там и его действия будет точно повторять машина", - сказал Рогозин.

"Мы гордимся тем, что российские антропоморфные роботы являются лучшими в мире с точки зрения мелкой моторики. То есть в этом деле мы точно первые. В других вопросах уступаем, аккумуляторов иногда не хватает надежных, долговременных", - признался глава Роскосмоса.