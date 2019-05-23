Рогозин подтвердил перенос запуска МЛМ "Наука" на конец 2020 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" произойдет в конце 2020 года. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

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Ранее запуск модуля планировался на лето 2020 года.

"В конце следующего года мы собираемся отправить новый модуль МЛМ", - сказал Рогозин, добавив, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022 году - научно-энергетический модуль.

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.