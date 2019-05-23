Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX снижает стоимость своих пусковых услуг для коммерческих заказчиков в три раза по сравнению со стартами для нужд Пентагона. Об этом заявил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Реальную стоимость ракет Falcon я не знаю, я думаю, что ее не знает даже [основатель компании SpaceX Илон] Маск. Вся пусковая услуга этой ракеты составляет около $60 млн, но она включает и саму ракету, и оплату инфраструктуры, и подготовку боевого расчета. Стоимость пусков ракет Falcon в интересах Пентагона - примерно в три раза больше, то есть Пентагон платит за эти ракеты в три раза больше, чем цена этой ракеты на рынке, это назыается демпинг", - сказал Рогозин.

Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. Стоимость запуска Falcon 9 в зависимости от версии оценивается в промежутке от $55 млн до $65 млн.

Ранее в интервью ТАСС Рогозин сообщил, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Успешным российским коммерческим носителем, по мнению главы госкорпорации, обещает стать "Союз-5", цена которого "не должна превышать цену наших прямых конкурентов".