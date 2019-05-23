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Директор NASA: станция Gateway необходима для стратегического присутствия США в космосе

Джим Брайденстайн отметил, что эта станция с командным модулем многоразового использования будет находиться на окололунной орбите в течение 15 лет
Глава NASA Джим Брайденстайн Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава NASA Джим Брайденстайн
© Антон Новодережкин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало компании, которые будут участвовать в разработке и создании окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе. Об этом заявил в четверг директор NASA Джим Брайденстайн, выступая во Флоридском институте технологии.

"Gateway - это небольшая станция с командным модулем многоразового использования, которая будет находиться на окололунной орбите на протяжении 15 лет", - отметил он, подчеркнув, что эта станция "необходима для обеспечения стратегического присутствия - использования роботов, посадочных ступеней и, конечно, астронавтов". По его словам, цель состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на поверхность Луны к 2024 году.

"Мы отправляемся на Луну в сотрудничестве с частными компаниями и с нашими международными партерами", - заявил директор NASA, напомнив при этом, что "у США с Россией с 1975 года существуют рабочие отношения в области космических исследований". "За прошедшие годы в этих отношениях возникали перерывы, однако в целом это исключительно важный канал для поддержания связей", - отметил он.

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