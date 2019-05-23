Рогозин назвал стратегической миссией Роскосмоса расширение влияния России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стратегическая миссия отечественной космической отрасли - расширение экспансии и влияния России. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Стратегическая миссия Роскосмоса - это экспансия. Это расширение наших знаний, это расширение нашей цивилизации, нашего влияния, наших технологий", - сказал Рогозин.

По его словам, в принципе ракетная космическая промышленность должна быть самой передовой и по тому, как проектируется новая техника, как прогнозируются процессы, как реализуется все с высочайшей степенью надежности.

"И одно рабочее место, которое создается в отрасли космической, создает автоматически девять рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому наша миссия - это экспансия, прежде всего, влияния нашей страны и нашей цивилизации", - подчеркнул глава Роскосмоса.