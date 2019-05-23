Роскосмос намерен создать единую космическую программу по примеру госпрограммы вооружения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос планирует подготовить единую государственную космическую программу по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин после лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

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"Надо сделать единую государственную космическую программу, она должна, с моей точки зрения, примерно быть построена по образу и подобию программы вооружения. Почему? У вас есть 10-летний период, и каждые пять дет идет обновление", - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации планирует попросить правительство о создании такой программы с горизонтом до 2030 года.

Рогозин отметил, что сейчас есть Федеральная космическая программа, но по ней нельзя начать планировать нагрузки по сверхтяжелой ракете, потому что документ рассчитан на срок до 2025 года. Сейчас первый полет этого носителя намечен на 2028 год.

При этом он заверил, что сокращения финансирования этой программы не будет.

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