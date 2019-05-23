Роскосмос и S7 Space обсуждают совместную работу над многоразовой ракетой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос и частная компания S7 Space рассматривают возможность совместной работы над созданием многоразовой ракеты-носителя, которую можно будет запускать с плавучей платформы. Об этом сообщил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы студентов МГУ.

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"Для нас есть очень хороший вызов - как развивать частную космонавтику. Мы с компанией S7 Space обсуждали возможность подписания технического задания для нашей отрасли в интересах S7 Space, чтобы сделать многоразовую ракету совместно с ними, коммерческие старты которой будут с "Морского старта", - сказал Рогозин.

"Я хочу, чтобы мы с компанией S7 Space реализовали проект "Морской старт", когда в городе Большой Камень (Приморский край) будет грузиться ракета "Союз-5" на их корабль (плавучую платформу - прим. ТАСС). Мы будем выводить их корабль на экватор, и тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны - то же самое, что Falcon-9 (ракета компании SpaceX - прим. ТАСС)", - добавил он.

"Морской старт" - коммерческий международный проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования, принадлежащий группе компаний S7. Он предоставляет возможность выводить космические аппараты с мобильной плавучей платформы на различные околоземные орбиты, а также на отлетные траектории.