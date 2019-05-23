Рогозин выступает против антикоррупционного пиара на фактах нарушений в Роскосмосе

"В данном смысле, я выступаю против так называемого антикоррупционного пиара - посадите человека, если он виноват, чего шуметь-то?" - сказал Рогозин в МГУ, где выступал с лекцией перед студентами.

Он отметил, что резонанс от сообщений о фактах коррупции в Роскосмосе связан прежде всего с тем, что в госкорпорации начали интенсивную работу по борьбе с коррупцией, а "не с ростом количества самих нарушений".

15 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство в течение пяти лет расследует уголовные дела о миллиардных хищениях в Роскосмосе. В госкорпорации, комментируя его слова, отметили, что все упомянутые главой СК дела инициированы по результатам проведенных ее службой безопасности проверок и внутреннего аудита. При этом в Роскосмосе заверили, что они сотрудничают со следственными органами и продолжат эту работу в дальнейшем.