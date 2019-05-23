NASA проведет 2 июля испытания спасательной системы корабля Orion

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запланировало на 2 июля испытания системы спасения нового космического корабля Orion. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press.

В ходе испытания продолжительностью три минуты ракета-носитель с космическим кораблем Orion стартует с пускового комплекса номер 46 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Когда ракета-носитель поднимется на высоту 10 км и разовьет скорость около 1600 км/ч, будет задействована система спасения, и мощный двигатель отведет корабль в сторону от ракеты-носителя. Результаты испытания будут использованы при составлении компьютерных моделей для оценки эффективности действия системы спасения при пилотируемых полетах.

Корабль Orion будет выводить на орбиту разрабатываемая в США ракета-носитель Space Launch System. Планируется, что первый полет без экипажа корабль совершит в 2020 году: облетит Луну и вернется на Землю. Пилотируемый полет может состояться в 2022 году.