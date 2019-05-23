В NASA заявили, что США сделали первый шаг в реализации лунной программы "Артемида"

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Создание энергетического модуля и электродинамического двигателя для окололунной станции Gateway станет первым шагом в реализации американской программы исследований Луны, получившей название Artemis ("Артемида"). Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне заместитель главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Уильям Герстенмайер. Трансляция его выступления шла на сайте NASA.

"Мы фактически приступили к реализации директивы по космической политике, изданной президентом Дональдом Трампом, - отметил он. - Мы сделали первый шаг в реализации программы Artemis по исследованиям Луны. Создание энергетического модуля и электродинамического двигателя, питающегося от солнечных батарей, позволит нам начать строительство окололунной станции Gateway, которая со временем даст возможность доступа к любой точке на поверхности Луны".

Как отмечалось на пресс-конференции, масса первого модуля составит около 5 тыс. кг, а мощность электродинамического двигателя, питающегося от солнечных батарей - около 50 кВт. За счет этой двигательной установки Gateway, срок эксплуатации которого определен в 15 лет, сможет осуществлять коррекцию орбиты. На первом модуле, как ожидается, будет установлен также дистанционный манипулятор и стыковочный узел. Размеры модуля для Gateway позволяют использовать для его доставки на орбиту - предположительно в конце 2022 года - различные типы ракет-носитетелей.

Ранее NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну будет называться "Артемида".