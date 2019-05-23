CNBC: американец обвинен в фальсификации 38 отчетов о проверке деталей для ракет SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Инженер американской компании PMI Industries Джеймс Смолли может быть приговорен к 10 годам тюрьмы и крупному штрафу за фальсификацию десятков отчетов о проверке качества деталей и запасных частей, используемых в ракетах-носителях Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на Министерство юстиции США.

По данным ведомства, 41-летний Смолли был арестован в среду в штате Нью-Йорк. "Обвинение влечет за собой наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере $250 тыс.", - информировал Минюст. Обвиняемый работал инженером в PMI Industries, которая базируется в Рочестере и занимается выпуском деталей для аэрокосмической индустрии, требующих особо точной обработки. "Эти детали применяются при сборке космических ракет SpaceX и других подрядчиков Министерства обороны США", - уточнило ведомство.

В январе 2018 года аудиторы Пентагона, действуя по просьбе SpaceX, установили, что Смолли во время работы в компании, "сфальсифицировал не менее 38 отчетов по итогам проверки качества деталей, заказанных компанией Илона Маска для сборки ракет серий Falcon 9 и Falcon Heavy". При этом в ходе аудиторской проверки было обнаружено 76 бракованных и не прошедших инспекцию деталей, которые PMI Industries поставила SpaceX.

Как информировал Минюст, обвиняемый предстал перед судом 23 мая.

О ракете-носителе

Falcon Heavy - самая мощная из используемых в настоящее время американских ракет. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 т полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет сократить стоимость запуска до $90-100 млн.

Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года. Тогда она вывела в космос личный электромобиль основателя SpaceX Илона Маска Tesla Roadster, который отправился в полет в направлении Марса.