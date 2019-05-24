SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.

На этом трансляция миссии прекратилась. SpaceX пообещала публиковать на своем сайте информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - информировали в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.

Старт носителя Falcon 9 с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:30 по времени Восточного побережья США (05:30 мск пятницы).

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуск 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.