Финальная подготовка "Спектра-УФ" к запуску пройдет во второй половине лета 2025 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финальная подготовка и отправка космической обсерватории "Спектр-УФ" на космодром пройдут с конца июля по начало сентября 2025 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Финальная подготовка и транспортировка космической обсерватории "Спектр-УФ" к месту запуска запланированы на период с конца июля по начало сентября 2025 года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, существующий график предусматривает завершение проектирования блока камер поля (научный инструмент обсерватории, предназначенный для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом и оптическом участках спектра - прим. ТАСС) в июне 2019 года, а также завершение в первой половине 2022 года сборки и интеграции комплекса научной аппаратуры.

В НПО им С. А. Лавочкина уже "успешно пройдены вибродинамические и термовакуумные испытания отработочных изделий телескопа", уточнил собеседник.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов, основным партнером выступает Испания.

Ранее обсерваторию собирались запустить в 2024 году. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что после пересмотра Федеральной космической программы пуск запланирован на октябрь 2025 года. В Роскосмосе подтвердили ТАСС, что старт ракеты-носителя с космическим аппаратом запланирован на 2025 год.