Маск подтвердил, что запущенные 60 спутников Starlink находятся в рабочем состоянии

ТАСС, 24 мая. Выведенные в космос в четверг компанией SpaceX 60 спутников проекта Starlink находятся в рабочем состоянии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава компании, предприниматель Илон Маск.

"Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн", - написал он. Маск также отметил, что "развертывание солнечных батарей начнется в ближайшее время".