Маск подтвердил, что запущенные 60 спутников Starlink находятся в рабочем состоянии

ТАСС, 24 мая. Выведенные в космос в четверг компанией SpaceX 60 спутников проекта Starlink находятся в рабочем состоянии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава компании, предприниматель Илон Маск.
"Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн", - написал он. Маск также отметил, что "развертывание солнечных батарей начнется в ближайшее время".
All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon— Elon Musk (@elonmusk) 24 May 2019
Старт носителя Falcon-9 с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:30 по времени Восточного побережья США (05:30 мск пятницы). SpaceX планировала вывести спутники на орбиту на высоте 440 км приблизительно через один час и две минуты после запуска. Впоследствии аппараты достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.
Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуск 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.