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Космодром Восточный

Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный

В нее, в частности, вошли вице-премьер Виталий Мутко и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Распоряжение президента РФ Владимира Путина об утверждении состава комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный", - говорится в документе.

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Согласно распоряжению, в нее вошли вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, командующий космическими войсками - заместитель главкома ВКС РФ Александр Головко, замминистра обороны Тимур Иванов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.

Всего в составе комиссии отмечены 19 человек. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

Ранее Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова сообщил, что начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь 2019 года.

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