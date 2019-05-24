Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Распоряжение президента РФ Владимира Путина об утверждении состава комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в нее вошли вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, командующий космическими войсками - заместитель главкома ВКС РФ Александр Головко, замминистра обороны Тимур Иванов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие.

Всего в составе комиссии отмечены 19 человек. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

Ранее Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова сообщил, что начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь 2019 года.