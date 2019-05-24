Борисов возглавил оргкомитет по подготовке празднования 60-летия полета Гагарина в космос

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов возглавил организационный комитет по подготовке празднования в 2021 году 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Соответствующее распоряжение от 22 мая опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Гагарина и утвердить его состав", - говорится в документе. Всего в оргкомитет вошли 22 человека, в том числе генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в качестве заместителя председателя комитета.

Правительство поручило за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета, согласно документу, будет обеспечивать "Роскосмос".