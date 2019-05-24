Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

"Четверо участников в составе командира корабля Евгения Тарелкина, бортинженера Дарьи Жидовой, врача экипажа Стефании Федяй и исследователя Рейнхолда Повилаитиса перешли в экспериментальный лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) и в 11 часов 20 минут осуществили виртуальную посадку на лунную поверхность", - сообщили в институте.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Facebook.

Еще двое членов экипажа Аллен Миркадыров и Анастасия Степанова остались на борту корабля. Перед ними стояла задача контролировать работу экспедиционного модуля. Первый "выход на поверхность Луны" состоялся 23 мая в 10:00 мск. В нем принимали участие Тарелкин и Повилаитис.

Они использовали специализированные костюмы с комплексом виртуальной реальности. "Данные костюмы представляют собой автономный аппаратно-программный комплекс, выполненный в виде космического скафандра. Он включает в себя шлем виртуальной реальности с датчиками пространственного положения головы и тела, соединенный с вычислительным модулем, расположенным на спине космонавта", - уточнили в ИМБП.

Костюм для имитации отработки напланетной деятельности является совместной разработкой института, компании Sci-R и механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS, в ходе которого экипажу из шести человек предстоит выполнить лунную миссию за 120 суток, стартовал в Москве на базе ИМБП РАН 19 марта. В российско-американский экипаж вошли трое мужчин и три девушки. Всего за четыре месяца изоляции будет выполнен 81 эксперимент.