Экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon пройдет недельную подготовку в ЦПК

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина для прохождения подготовки к первому полету на американском космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦПК, размещенном на сайте организации в понедельник.

"На этой неделе в ЦПК будут проходить ознакомительную подготовку астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, которые готовятся к Demo 2 - первому пилотируемому полету космического корабля SpaceX Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Подготовка будет продолжаться одну неделю, пояснили в центре. За это время астронавтам предстоит получить общее представление о конструкции российского сегмента Международной космической станции (МКС), его компоновке. Также "они изучат действия экипажа МКС при возникновении аварийных ситуаций".

Ранее Бенкен и Хёрли уже проходили подготовку в ЦПК с 2000 по 2002 год. После этого они совершили космические полеты. Так, Бенкен был членом экипажа шаттла "Индевор" во время миссий STS-123 и STS-130. Хёрли совершал полеты на шаттлах "Индевор" и "Атлантис" (миссии STS-127 и STS-135 соответственно).