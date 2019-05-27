Запущенный с Плесецка "Глонасс-М" внесли в главный каталог космических объектов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Военные внесли в каталог российской системы контроля космического пространства информацию о спутнике "Глонасс-М", выведенном на целевую орбиту, и разгонном блоке "Фрегат", который отправился на орбиту захоронения. Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М", запущенного 27 мая с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", и завершения операций по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах ("Глонасс-М" и "Фрегат") для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

Главный каталог космических объектов - это единая база данных, содержащая данные о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1,5 тысячи показателях каждого объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.

Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.

Старт ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк.