Новый спутник "Глонасс-М" заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новый спутник "Глонасс-М", выведенный на орбиту в понедельник после запуска с космодрома Плесецк, в перспективе заменит другой аппарат орбитальной группировки ГЛОНАСС, который эксплуатируется уже 11 лет. Такие данные следуют из информации на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

По информации Центра, новый аппарат "Глонасс-М" номер 758 будет размещен в точке номер 12, где сейчас функционирует спутник "Глонасс-М" номер 723. Данный аппарат был запущен 25 декабря 2007 года и введен в эксплуатацию 22 января 2008 года. Таким образом, он проработал на орбите уже 11 лет при изначальном сроке эксплуатации в семь лет.

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС сейчас насчитывает 27 спутников, из которых 24 аппарата используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один - в орбитальном резерве и один (номер 758, запущенный в понедельник) - на этапе ввода в эксплуатацию. Для полного покрытия Земли навигационными сигналами необходимо 24 аппарата системы ГЛОНАСС.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.

Позднее начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель при старте ударила молния. По его словам, несмотря на это вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б". Он также опубликовал в своем Twitter видео попадания молнии в ракету.