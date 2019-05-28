Два радарных спутника "Кондор-ФКА" запустят в 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Два малых радиолокационных спутника "Кондор-ФКА" будут запущены в интересах Минобороны РФ в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор разработавшего аппараты "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" мы планируем в 2020 году, второй - в 2021-м", - сказал он. Сейчас, по его словам, "продолжается серийное изготовление двух космических аппаратов".

Собеседник агентства отметил, что наземный комплекс приема, обработки и распространения информации "Кондор-ФКА" одним из первых интегрирован в Единую территориально-распределительную информационную систему.

В августе прошлого года "НПО машиностроения" выиграло конкурс на модернизацию космической системы "Кондор-ФКА", напомнил Леонов. В связи с этим начались работы над созданием спутника "Кондор-ФКА-М".

Спутники "Кондор-ФКА" предполагается запустить с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей "Союз-2".

Создаваемый в АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) радиолокатор для "Кондор-ФКА" должен обеспечить при любых метеоусловиях днем и ночью создание снимков земной поверхности с разрешением до 1 метра. В поле его зрения будет находиться полоса земной поверхности шириной до 120 км.