Российские члены экипажа МКС посвятят выход в открытый космос юбилею космонавта Леонова

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в открытый космос юбилею Алексея Леонова. Об этом говорится сообщении пресс-службы Роскосмоса, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.

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"Космическая прогулка" будет посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова - человека, который впервые сделал шаг в неизвестность и оказался один на один с безграничным космическим пространством", - говорится в пресс-релизе.

Также в сообщении приводится фотография Овчинина и Кононенко со скафандрами, к которым прикреплены надписи "Леонов № 1" и "С днем рождения, Алексей Архипович".

Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 29 мая. Он продлится около шести часов. Кононенко и Овчинин выйдут из стыковочного отсека-модуля "Пирс" в 18:50 мск.

30 мая Леонов отпразднует свой 85-й день рождения. 18 марта 1965 года он стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. За этот полет он был удостоен звания Героя Советского Союза.