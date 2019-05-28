Систему аварийного спасения для космического корабля "Союз" покажут на "Армии-2019"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Искра" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) покажет на форуме "Армия-2019" двигательные установки системы аварийного спасения космонавтов, которая обеспечила безопасное приземление корабля "Союз" после аварии ракеты-носителя в октябре 2018 года, говорится в сообщении КТРВ.

"[Будут показаны] двигательные установки системы аварийного спасения космонавтов и двигателей мягкой посадки для космического корабля "Союз" (разработки МКБ "Искра")", - говорится в сообщении.

МКБ "Искра" занимается разработкой и производством двигателей тактических, авиационных ракет, систем спасения, двигателей разделения ступеней и мягкой посадки космических кораблей. На предприятии производят и систему аварийного спасения корабля "Союз", которая обеспечила безопасное приземление экипажа корабля "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября прошлого года.

Ранее генеральный директор предприятия Владимир Сорокин сообщал, что МКБ "Искра" разрабатывает систему аварийного спасения для космического корабля "Федерация". Облик новой системы будет определен после того, как выберут место старта нового корабля.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.