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Министры обороны НАТО примут в июне космическую стратегию альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал разработку космической политики альянса первостепенной задачей

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Министры обороны НАТО на плановой встрече в июне одобрят общую политику развития космической политики альянса. Об этом сообщил во вторник на брифинге в штаб-квартире организации генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы занимаемся разработкой нашей общей космической политики. Это первостепенная задача для НАТО. Мы рассчитываем, что в следующем месяце министры обороны одобрят ее", - проинформировал он после встречи экспертов по обороне государств альянса.

Столтенберг также отметил, что альянс продолжит активную работу в сфере кибербезопасности и защиты технологий. Ранее генсек признал, что государства НАТО развивают и используют "наступательные оборонные возможности", то есть, в частности, прибегают к помощи военных хакеров.

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Столтенберг, Йенс
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