Ученые из NASA разработали новый метод поиска экзопланет с подходящим для жизни климатом

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработали новый метод определения климатических условий на далеких экзопланетах с помощью наблюдений за их атмосферой. Как сообщила пресс-служба американского космического ведомства, таким образом они рассчитывают с высокой степенью точности находить те из них, где может существовать жизнь.

"Пригодные для жизни планеты по определению имеют воду на своей поверхности, - объяснил один из участников исследования Эрик Вульф. - Однако вода может существовать в виде океанов, льда, снега, пара или облаков. Каждое из этих состояний воды очень по-разному влияет на климат. Однако каждое из них имеет также и свои конкретные проявления, которые можно зафиксировать и использовать эти данные для того, чтобы определить, пригоден ли климат на планете для существования жизни".

Наличие воды в жидком состоянии на поверхности планеты играет ключевую роль, поскольку без нее не может существовать жизнь в том виде, в котором она нам известна. Соответственно, там, где есть вода, теоретически может быть и жизнь. Но наличие воды зависит от множества условий, и одним из основных является расстояние до звезды.

Обитаемая зона

Для того, чтобы обозначить такую область вокруг звезды, где может существовать вода в жидком состоянии, а следовательно, возможна и жизнь, ученные используют специальный термин - обитаемая зона. Именно ее границы они и стремятся установить в каждом конкретном случае.

До настоящего времени параметры обитаемой зоны вокруг других звезд в нашей галактике ученые определяли лишь гипотетически - с помощью специальных компьютерных симуляций. Таким образом, исследователи могли лишь предположить, что на обнаруженной планете, например, есть океан или же она представляет собой сплошной ледяной шар. Ученые из NASA разработали метод, который, как они надеются, позволит определять границы этой зоны с помощью непосредственных наблюдений.

Поскольку люди пока не могут отправиться к экзопланетам с космической экспедицией из-за очень больших расстояний до них, исследователи могут лишь изучать свет, отражаемый от этих планет, а точнее - его спектр, то есть распределение излучения по длинам волн. В своем новом исследовании ученые выяснили, что внешний вид спектра меняется в зависимости от климата на планете, и каждый типа климата имеет свой особенный "рисунок".

"Разные состояния климата - холодный, теплый, "бесконтрольный парниковый эффект", то есть очень теплый - проявляются в том, что в атмосфере содержится разное количество водяного пара, - рассказал один из авторов работы Рави Коппарапу. - Разное содержание водяного пара приводит к изменениям в количестве радиоактивного излучения экзопланеты, что в свою очередь меняет спектр, то есть то, какое количество энергии выделяется в каждом цветовом сегменте, а следовательно - насколько он яркий".

В ближайшем будущем специалисты NASA намерены изучить с помощью нового метода значительное количество экзопланет вокруг звезд так называемого класса К и М, оранжевых и красных, чтобы понять, насколько он универсален.