В РАН заявили о готовности проекта "Венера-Д" к началу опытно-конструкторских работ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Венера-Д" полностью готов для открытия опытно-конструкторских работ (ОКР). Для их начала необходимо финансирование, говорится в проекте решения Совета РАН по космосу от 29 мая.

"Отметить, что проект полностью готов для открытия ОКР. Для продолжения работ в 2019 году (совместно с NASA) требуется начало промышленных проработок и финансирование первого этапа ОКР (технические предложения) по линии госкорпорации "Роскосмос", - говорится в документе.

При этом в проекте решения отмечается, что начать финансирование эскизного проекта требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно.

Также в документе содержится предложение Совета РАН по космосу направить Роскосмосу обращение "о необходимости начать финансирование первых этапов ОКР "Венера-Д" в сотрудничестве с NASA с предполагаемой датой запуска миссии в 2029 году".

Ранее российско-американская группа ученых рассчитала и представила в отчете начало летных испытаний станции в период с 2026 по 2029 год.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается Институт космических исследований (ИКИ) и НПО имени С. А. Лавочкина. Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в США сообщил, что стоимость миссии может достигать $1 млрд.