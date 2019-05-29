Гендиректор разработчика систем управления ракет "Ангара" Межирицкий стал Героем Труда РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральному директору Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (предприятие-разработчик систем управления ракет "Ангара", "Протон" и других носителей) Ефиму Межирицкому присвоено звание Героя Труда РФ, следует из информации на сайте предприятия.

"Межирицкий Ефим Леонидович. Генеральный директор. Герой Труда Российской Федерации", - говорится в его биографии на сайте Центра.

До этого не сообщалось о присвоении Межирицкому этого звания.

Ранее генеральный директор, генеральный конструктор Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов также был награжден золотой звездой Героя Труда России.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения - единственное в нашей стране предприятие, осуществляющее комплексную разработку систем управления для ракетно-космической техники: от создания теории управления полетом, проектирования и изготовления всех необходимых компонентов до испытаний и эксплуатационного обслуживания.