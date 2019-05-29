Российский спутник связи "Ямал-601" запустят с космодрома Байконур

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Спутник "Ямал-601", который станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских аппаратов связи, будет запущен в четверг на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен аппарат.

"Запуск спутника "Ямал-601" планируется 30 мая в 20:42 мск", - уточнили в компании. Примерно через девять минут после старта должно произойти отделение разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты "Протон-М".

Отделение самого спутника от разгонного блока должно произойти примерно через девять часов после старта с Байконура.

Это будет первый пуск ракеты "Протон-М" в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года, когда "Протон-М" стартовал с Байконура с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".