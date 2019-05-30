Первый в открытом космосе. О характере, семье и талантах Алексея Леонова

Свой первый полет на орбиту Леонов совершил в марте 1965 года вместе с Павлом Беляевым на корабле "Восход-2". 18 марта состоялся его выход в космическое пространство. Он длился 12 минут, за это время космонавт удалился от корабля на пять метров. Посадка на Землю проходила в ручном режиме, и эвакуировать экипаж с места посадки в лесу удалось лишь спустя двое суток.

О характере, семье и талантах юбиляра журналистам ТАСС рассказали его дочь Оксана Леонова и космонавты Виктор Савиных и Максим Сураев. Ученики и друзья Леонова говорят о нем как о позитивном и отзывчивом человеке, готовом всегда прийти на помощь. В 2010 году Минобороны впервые в истории ответило отказом на представление к награждению звездой Героя России космонавта Максима Сураева, который сейчас является депутатом Госдумы. Он признался, что именно поддержка Леонова помогла ему получить звание. "Естественно, когда авторитетные люди, которые сами через это прошли, пользуются уважением во всем мире и в нашей стране, тебя поддерживают, это очень важно. Для меня это был один из определяющих факторов. Я не исключаю того, что именно поддержка Алексея Архиповича явилась тем фактором, что в итоге все встало на свои места", — рассказал Сураев. Космонавт вспомнил, что Леонов провожал его и в первый, и во второй полет.

Он всегда открыт, он всегда готов общаться. <…> Всегда поддерживает, дает какие-то советы. Мы на него всегда равняемся, у него учимся Максим Сураев летчик-космонавт, Герой России

По словам Сураева, в отряде космонавтов всегда учатся у Леонова профессионализму, жизненному оптимизму и умению общаться. Человеческие качества юбиляра выделяет и его друг и ученик дважды Герой Советского Союза космонавт Виктор Савиных.

Описание Виктор Савиных, Алексей Леонов и Владимир Джанибеков в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 1985 год © ТАСС

С 1970 по 1991 год Леонов занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. "Он столько лет отвечал за всю подготовку космонавтов. Частенько, когда был в тренажере, я видел, как Алексей Архипович открывает дверь и говорит: "Ну ты, пермский кобель..." У нас с ним было такое единение, поскольку мы оба пермяки. Поэтому мы дружили очень", — отметил космонавт. И Леонов, и Савиных давно покинули отряд, но общение на этом не прервалось. Более того, Алексей Архипович написал предисловие к книге своего ученика "Вятка — Байконур — Космос". "Я ему очень признателен за это", — признался Савиных. "Каждый должен быть порядочным человеком" Дочь космонавта Оксана Леонова рассказала, что в этом году никаких юбилейных торжеств не планируется, поскольку он поправляет здоровье в госпитале. Обычно, отметила она, их семья отмечает юбилеи достаточно широко, у Леонова огромный круг друзей и большая семья. У юбиляра два правнука — четырех и пяти лет, с которыми он занимается и играет с огромным удовольствием.

И дети отвечают ему взаимностью. У нас нет такого — внуки, дети, правнуки. У нас все — его дети. Он, конечно, наставляет. Его главное наставление — каждый должен быть порядочным человеком Оксана Леонова дочь Алексея Леонова

По ее словам, она хочет переиздать книгу отца, которая вышла в апреле 2017 года. "В ту книгу вошли не все материалы, поэтому мне бы хотелось эту книгу дополнить документальными материалами и фотографиями, переиздать и издать ее не только в России, но и за рубежом. Если не в этом году, то, может быть, в следующем", — сказала она, уточнив, что первая книга сегодня уже переводится в Португалии.

Описание Алексей Леонов в открытом космосе, 1965 год © ТАСС

В книге "Время первых. Судьба моя — я сам" космонавт рассказывает историю своей жизни в контексте эпохи расцвета мировой космонавтики. Это мемуары, выстроенные в хронологическом порядке автором — составителем издания — дочерью космонавта.

В книге раскрываются малоизвестные факты из жизни первого человека, вышедшего в открытый космос: о репрессированном отце, голодных военных годах и увлечении Леонова живописью. Космонавт получил признание, в том числе как профессиональный художник. Около 40 его картин представлены на выставке, которая открылась к юбилею в Музее космонавтики. При этом большая часть работ будет показана впервые. Также в рамках экспозиции можно посмотреть характеристику на Леонова, написанную первым космонавтом мира Юрием Гагариным, фотографии тренировок экипажа "Восход-2" и многие другие интересные экспонаты. Посвящение космонавтов Накануне юбилея, 29 мая, российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершили выход в открытый космос. Свою внекорабельную деятельность они посвятили юбилею Леонова. За день до выполнения операции на сайте Роскосмоса появилась фотография, на которой Кононенко и Овчинин запечатлены со скафандрами с прикрепленными надписями "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Леонов стал командиром корабля и в первом международном космическом полете "Союз" — "Аполлон". Старт состоялся 15 июля 1975 года, а через два дня, на 36-м витке "Союза", космический аппарат состыковался с американским "Аполлоном". Это была первая в мире стыковка двух кораблей из разных стран.

Описание Алексей Леонов на борту международного космического комплекса "Союз 19" — "Аполлон", 1975 год © ТАСС