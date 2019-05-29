Российские космонавты завершили работы в открытом космосе с опережением графика

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские космонавты из экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин успешно завершили первый в этом году выход в открытый космос. Согласно трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса, им с небольшим опережением графика удалось выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС и очистке иллюминаторов модуля "Поиск".

"Люк закрыт", - сообщили космонавты, завершив миссию.

Они пробыли в космосе шесть часов одну минуту. Первоначально планировалось, что выход продлится чуть более шести часов - космонавты открыли люк отсека-модуля "Пирс" в 18:42 мск 29 мая и должны были закрыть его в 00:57 мск 30 мая.

У российских членов экипажа МКС возникли расхождения с Центром управления полетами по времени завершения миссии. В ЦУПе пошутили, что это произошло, поскольку Овчинин предпочитает часы "Омега", а работник центра носит "Ситизен". "Леш, у тебя же "Омега", у меня всего лишь "Ситизен", потому на одну минуту разница... Ладно, шучу", - сказал представитель ЦУП, когда космонавты готовились войти в шлюз "Пирса" и определяли точное время завершения миссии.

Для Овчинина выход в открытый космос стал первым. По итогам он признался, что работа за бортом станции ему очень понравилась.

Космонавты посвятили свой выход 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года. На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.

Выполненные задачи

Космонавтов консультировали с Земли не только специалисты Центра управления полетами и предприятий ракетно-космической отрасли, но и другие космонавты. В частности, с членами экипажа МКС общались Федор Юрчихин и Александр Скворцов, который был дублером и Олега Кононенко, и Алексея Овчинина, а сам должен отправиться на орбиту в июле 2019 года.

Российские космонавты взяли пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки. Также Кононенко и Овчинин очистили иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск", сняли полотенце с одного из поручней для проведения его химического анализа. Как уточнили во время трансляции, оно провисело в открытом космосе почти десять лет и изменило цвет - стало более желтым.

Руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" (предприятие - разработчик кораблей "Союз" и "Прогресс") Александр Калери пояснил, что ранее такие эксперименты уже проводились, сейчас "пришло время очередного полотенца".

Космонавты сняли две панели с образцами, установленные для проведения космического эксперимента "Выносливость", в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы, демонтировали устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле "Поиск" и взяли пробы-мазки в рамках эксперимента "Тест". Позже образцы вернутся на Землю для дальнейшего изучения.

Еще одной задачей, которую удалось выполнить Кононенко и Овчинину, стал монтаж поручня-перехода, который соединяет малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) и функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" для более быстрого передвижения между ними за бортом МКС.

Также Кононенко и Овчинин отключили кабели и демонтировали измерительные блоки в рамках космического эксперимента "Обстановка" и выбросили их в открытый космос для утилизации. Эксперимент "Обстановка" предназначен для исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой.