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Эксперт РАН: только опытные космонавты должны лететь в лунные и марсианские миссии

По мнению заведующей лабораторией в Институте медико-биологических проблем академии Елены Фоминой, с каждым последующим полетом космонавтам становится легче адаптироваться в космосе и на Земле

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Только космонавты, имеющие за плечами опыт космических полетов, должны лететь в дальние миссии к Луне и Марсу. Это объясняется их более быстрой адаптацией к невесомости и затем к гравитации, рассказала в интервью ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН, доктор биологических наук Елена Фомина.

По ее словам, в прошлом году лаборатория провела эксперимент, в ходе которого сравнивалась скорость адаптации к невесомости и реадаптация к земной гравитации. Было выделено две группы космонавтов: те, кто летал первый раз, и те, кто летал повторно.

"Сопоставив данные этих двух групп, наша лаборатория пришла к следующему выводу - мы рекомендуем для межпланетных полетов брать космонавтов, которые уже летали в космос. Не просто из-за того, что у них есть опыт, а из-за того, что у них быстрее происходит адаптация к невесомости и реадаптация к Земле. Это значит, что на той планете, куда они полетят, они быстрее адаптируются и быстрее смогут выполнять операторскую деятельность", - рассказала Фомина.

Она также отметила, что согласно наблюдениям, с каждым последующим полетом космонавтам становится все легче и легче адаптироваться в космосе и затем на Земле. Однако пока научно подтвержденных данных этому нет.

В рамках проекта российской лунной программы, которую ранее представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка первых космонавтов РФ на поверхность искусственного спутника Земли намечена на 2030 год.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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