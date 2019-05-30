Путин поздравил Леонова с 85-летием

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление космонавту Алексею Леонову, которому в четверг исполнилось 85 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Выдающийся представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный Космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной", - говорится в телеграмме.

Путин отметил высочайший профессионализм и беспримерное мужество Леонова, а также его преданность избранному делу и многогранную общественную, просветительскую и творческую деятельность.

"От души желаю вам бодрости духа, здоровья и благополучия", - добавил глава государства.

Ранее президент подписал указ о награждении космонавта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 годы). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975 годы), орденами Красной Звезды (1961 год), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975 год), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2014, 2000 годы), Дружбы (2011 год).

18 марта 1965 года Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос, пробыв за пределами корабля 12 минут девять секунд. Всего совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты.