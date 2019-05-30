Космонавты вручат Леонову его фотографию, побывавшую в открытом космосе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Фотография космонавта Алексея Леонова, которая побывала в открытом космосе в день его юбилея, будет доставлена на Землю. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

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"Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили с наступающим 85-летием своего коллегу Алексея Леонова, который первым в мире совершил выход в открытый космос. Российский экипаж вынес в космос фотографию легендарного космонавта, которая при возвращении на Землю будет вручена юбиляру", - сообщили в пресс-службе.

Кононенко и Овчинин совершили выход в открытый космос 29 мая. Он продолжался шесть часов и одну минуту. За этого время российские члены экипажа МКС успешно выполнили все поставленные задачи.

Космонавты посвятили этот выход 85-летию Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым в мире, кто вышел в открытый космос. На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Также Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.