Ракета "Протон-М" со спутником "Ямал-601" стартовала с Байконура

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

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Старт состоялся в 20:42 мск, отделение разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом от третьей ступени должно произойти примерно через девять минут после старта.

Это первый запуск "Протона-М" в 2019 году. Предыдущий старт этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года. Тогда ракета вывела космический аппарат в интересах Минобороны России.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202". Он должен обеспечить фиксированной связью жителей значительной части территории России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.