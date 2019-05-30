Разгонный блок со спутником связи "Ямал-601" отделился от третьей ступени "Протона-М"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-М" со спутником связи "Ямал-601" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей в четверг с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

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"Произошло отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции.

Отделение самого спутника от разгонного блока должно произойти примерно через девять часов после старта с Байконура. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая в 20:42 мск. Это первый старт носителя такого типа в 2019 году.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202". Он должен обеспечить фиксированной связью жителей значительной части территории России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.