В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. В ходе испытаний ракетный двигатель проработал 122 секунды. Полномасштабные огневые испытания второй ступени запланированы на осень нынешнего года.

"Разработка ракеты-носителя OmegA является приоритетом, и мы намерены обеспечить ВВС США гарантированную возможность вывода в космос важнейших полезных нагрузок, - заявил вице-президент и главный управляющий корпорации Скотт Лер. - Мы обещали провести испытания первой ступени весной 2019 года и выполнили обещание".

В октябре прошлого года ВВС США предоставили корпорации Northrop Grumman контракт на сумму $792 млн на завершение разработки ракеты OmegA. Первый старт новой ракеты-носителя запланирован на 2021 год.