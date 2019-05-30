Грузовой корабль Dragon вернется на Землю 3 июня

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX 3 июня вернется на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в четверг на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно опубликованным данным, Dragon доставит на Землю чуть менее 2 т полезного груза, в том числе - результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС. Его отстыковка, которая будет транслироваться на сайте NASA, намечена на полдень по времени Восточного побережья США (19:00 мск). После этого корабль в 16:56 (23:56 мск) с помощью бортовых двигателей начнет снижение и около 17:55 (00:55) с помощью парашюта совершит посадку на воду в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния).

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС. Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60. Сейчас в составе экипажа МКС работают россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак.