Спутник "Ямал-601" выведен на орбиту

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спутник "Ямал-601" отделился от разгонного блока "Бриз-М", аппарат выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Роскосмоса.

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"Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", стартовавшая с космодрома Байконур 30 мая в 20:42 мск, успешно вывела на целевую орбиту телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601" в интересах российского спутникового оператора "Газпром космические системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Отделение спутника от разгонного блока "произошло утром 31 мая в расчетное время - приблизительно через девять часов после старта ракеты". Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, спутник принят на управление заказчиком. Пуск и полет ракеты-носителя и разгонного блока прошли без замечаний.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" стал первым стартом носителя такого типа в 2019 году. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре им. М.В. Хруничева.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.